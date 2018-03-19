Объявлен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы

МОСКВА, 19 марта. / ТАСС /. Стал известен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Чемпионат Европы среди спортсменов 19-22 лет пройдет в румынском Тыргу-Жыу с 24 марта по 1 апреля.