Ещё
Объявлен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Советский спорт
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по боксу на молодежный чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
В состав сборной вошли Ислам Абумуслимов (до 49 кг), Максим Стахеев (до 52 кг), Руслан Белоусов (до 56 кг), Альберт Батыргазиев (до 60 кг), Павел Федоров (до 64 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг), Шамиль Хатаев (до 75 кг), Сергей Мурашев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Владислав Муравин (свыше 91 кг).
Чемпионат Европы среди спортсменов 19-22 лет пройдет в румынском Тыргу-Жыу с 24 марта по 1 апреля.
ТАСС: последние новости
РФПЛ извинилась перед болельщиками за неудобства на матче "Рубин" - "Спартак" В Москве из-за мороза продлили сезон катков Российская теннисистка Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение