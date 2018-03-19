Артем Пашпорин: перед тем, как сделать предложение девушке, отправил в нокаут шведа

После боя счастливый Артем произнес трогательную речь и признался, что сделал предложение своей любимой девушке Яне.

«Соперник просил не бить его по голове»

— И ты, и твой тренер Максим Виноградов отзывались о Магнусе Андерссоне, как об очень опасном оппоненте, который может навязать свой агрессивный стиль. Но мы увидели четыре с половиной минуты твоего полного доминирования, которое завершилось нокаутом. Ход боя удивил?

— Магнус — на самом деле не подарок. Я видел несколько его боев, где в первом раунде Андерссона отправляли в нокдаун, но он вставал и в дальнейшем просто избивал своих соперников, выигрывая досрочно. Я был уверен, что в первом раунде он будет готов порубиться со мной и поэтому хотел сделать ставку на свою сильную сторону — бокс, чтобы не позволить Андерссону влезть в клинч, где он чувствует себя хорошо.

Все получилось даже лучше, чем я планировал: в конце первого раунда я жестко попал локтем, после чего Магнус так толком и не восстановился. Поэтому, когда во втором раунде я снова зацепил его, Андерссон уже не мог продолжать бой, находясь в стоячем нокауте.

Кстати, мы летом вместе тренировались в Таиланде и работали в парах. Магнус тогда попросил меня не бить его в голову, потому что он восстанавливался после тяжелейшего поединка с тайским бойцом по имени Йодвича. Я пошел ему навстречу и приберег все удары для «Битвы чемпионов». (Улыбается.)

— Ты слышал, что когда рефери отсчитал Андерссону второй нокдаун и спросил, готов ли тот продолжать, швед на русском ответил: «Да!»? Это ты успел подучить Магнуса великому и могучему, пока вы вместе участвовали в пресс-конференциях?

— Нет, не слышал. Да и до боя мы с ним мало разговаривали, больше улыбались друг другу. Не то, чтобы я нервничал и старался избегать соперника, но как-то не хотелось расплескивать эмоции. Обо всем мы поговорили уже после поединка.

— Общались вы довольно тепло. Что обсуждали?

— Он сказал, что у меня хороший бокс. А еще спросил, чем я по нему так тяжело попал: кулаком или локтем. А я ему сказал, чтобы он поберег здоровье. Магнус в последнее время часто бывал в нокдаунах. Поэтому я ему прямо сказал: «Магнус, лечи голову!» И свою фирменную майку ему подарил «Русская шпора», чтобы не так грустно было возвращаться домой. Он — хороший парень.

«Хотел посмотреть на президента Путина, а он не пришел»

— Ты еще и зажег во время послематчевого интервью, когда сделал предложение своей девушке…

— (Перебивая.) Ты невнимательно слушал. Я посвятил ей победу и сказал, что уже сделал Яне предложение. На всякий случай подстраховался — мало ли, чем мог закончиться бой. (Улыбается.)

— Болельщики такие истории обожают. Хороший шанс надолго стать обсуждаемым?

— Расстроился, что упустил шанс пожать руку президенту России?

— Конечно, расстроился, что он не пришел на турнир. Я вот, например, на выборы ходил. (Улыбается.)

— Но от недостатка внимания ты на «Битве чемпионов» точно не страдал. Говорят, даже убежал от журналистов?

— Да не убегал я. (Хохочет.) Я просто запутался после боя, что мне делать: то ли сначала с фанатами фотографироваться, то ли идти с прессой общаться. А еще у меня в руках была куча трофеев: пояс, почетная грамота на деревянной табличке, кстати, довольно тяжелая, и просто огромный кубок. И я хотел все это унести в раздевалку. Вот пока шел по подтрибунному помещению, ко мне подбежал кто-то из организаторов и сказал, что меня в зале ждут корреспонденты. Вообще, давно ко мне не было такого внимания, я даже растерялся немного.

«За сутки до взвешивания ничего не ел, а потом отвел душу на пюрешке»

— Атмосфера во Дворце спорта «Лужники» впечатлила? Сопоставима с той, что царит на турнирах KunlunFight в Китае?

— Слушай, но тут-то я выступал перед своими, и за меня болел абсолютно весь зал. Последний раз такое было в 2014 году, когда я на турнире в Нижнем Новгороде дрался с настоящей легендой тайского бока белорусом Андреем Кулебиным (Артем встретился с Кулебиным в финале турнира GPRO. — Прим. NN.RU). Поддержка тогда тоже была сумасшедшая. Кстати, на «Битву чемпионов» за меня приехали поболеть 30 нижегородских болельщиков. Они весь день добирались на автобусе. Я им очень благодарен за поддержку. Слышал, как они кричали и видел флаги нашего клуба «Панчер-НН»!

— Бой, вопреки ожиданиям, сложился для тебя просто. Но подготовка была долгой и тяжелой. Сейчас ощущаешь колоссальную усталость?

— Тренировочный лагерь получился изматывающим, но самым тяжелым был день накануне взвешивания. Я решил попробовать «ленивую весогонку». Это когда ты не сжигаешь лишние граммы пробежками или еще какими-нибудь упражнениями, а просто не ешь. За сутки до взвешивания я съел только немного творога и выпил стакан чая. Наверное, больше так никогда не буду делать. (Хохочет.) Слава богу, что на родной русской еде потом можно отвести душу. Это в Китае после взвешивания ты не можешь понять, что у тебя в тарелке и можно ли есть перед боем эту острую штуковину. А здесь — макарошки, курочка, пюрешка… Ох, и отвел я душу после того, как слез с весов.

— Ладно, давай о серьезном. «Битва чемпионов» выиграна. Но твоя «война» еще не окончена. Что ждет Артема Пашпорина в ближайшем будущем?

— 20 апреля вернусь в Москву, чтобы принять участие в крупном турнире АСВ КВ 15. Там моим соперником будет очень известный немецкий кикбоксер Энрико Кель. Сильный и именитый противник, который станет очередным тяжелейшим испытанием в моей карьере. Успех на «Битве чемпионов» дал мне огромный заряд позитивных эмоций, и теперь я должен, как следует подготовиться к следующему поединку.