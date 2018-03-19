Песков ответил на вопрос о влиянии ситуации с Британией на формирование нового кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно говорить о том, что конфликтные ситуации с другими странами могут повлиять на внутренние дела России, в том числе, на формирование правительства , передает РИА «Новости»

"Говорить о каком-то существенном влиянии, скажем так, международных дел на эти процессы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, о чем, собственно, президент и говорил, и поэтому, скажем так, говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с Великобританией на формирование нового состава российского правительства.