Почему сняли с соревнований алтайского паралимпийца-горнолыжника?

Так ждали, что в Корее выступит наш паралимпиец-горнолыжник Александр Ветров . И вдруг новость — его с соревнований сняли. Почему? Ведь он же был заявлен в сборную страны!

По информации первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, наш земляк — спортсмен из Белокурихи — пропустит соревнования в южнокорейском Пхёнчхане по причине травм, полученных ещё год назад. «Мы вопрос по Ветрову заранее прорабатывали с аппаратом IPC (Международного паралимпийского комитета — прим. ред.). Заявленный спортсмен по положению может сниматься с Игр только совместным решением оргкомитета Игр и IPC. У Ветрова в течение последнего года были серьёзные травмы, он не участвовал в квалификационных соревнованиях 2017-го и 2018 годов. У него была хорошая рейтинговая история предыдущих лет, поэтому мы его заявили. Оргкомитет посмотрел и, учитывая то, что он не до конца восстановился, принял решение, что он не будет участвовать в соревнованиях», — рассказал Рожков.