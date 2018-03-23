Слуцкий пообещал не критиковать россиян за игру с Бразилией

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий, который летом возглавит «Витесс», поделился ожиданиями от работы комментатором на товарищеском матче Россия — Бразилия.

«Приятно, что меня пригласили. Отношусь с максимальной ответственностью, как и к любому делу, которым занимаюсь. Раз есть запрос на комментарий профессионального тренера — я готов.

Буду рад, если кому-то это будет интересно и поможет. Изучаю информацию и составы. Точно так же готовился к игре «Ювентус» — «Барселона». Обязательно нахожусь в контакте с комментаторами. Потому что они солируют — для меня это непрофильная специальность.

Если кто-то из сборной России сыграет отвратительно, то критиковать не буду. У них есть действующие тренеры — это они должны критиковать. А я буду констатировать факты, чтобы помочь болельщикам разобраться, что происходит на поле. В моем случае «комментировать» не равно «оценивать».

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Считаю, соперники сборной России выбраны максимально правильные, интереснейшие. В сборной много футболистов, прежде не игравших на таком высоком уровне — они не были на чемпионате Европы. Уверен, что наша сборная будет выглядеть достойно», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».