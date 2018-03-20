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Иркутский дзюдоист Мирзо Шукориев стал серебряным призером Кубка Европы
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Иркутский дзюдоист Мирзо Шукориев стал серебряным призером Кубка Европы 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
Иркутский спортсмен, воспитанник спортивного клуба «Мори» Мирзо Шукориев занял второе место на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года, который с 17 по 18 марта проходил в Коимбре в Португалии. Он выступал в весовой категории до 81 кг.
Мирзо Шукориев провел шесть схваток. В пяти из них одержал победу над соперниками из Италии, Швеции, Израиля, Франции, Нидерландов. Одним из самых зрелищных моментов соревнований был «иппон» в первые 15 секунд борьбы с дзюдоистом из Израиля. В финале Мирзо встретился с россиянином Дмитрием Харитоновым, которому уступил и стал серебряным призером турнира. Тренеры иркутского спортсмена — Эргаш и Фотех Махмадбековы.
Как отметил один из тренеров спортсмена Эргаш Махмадбеков, Мирзо впервые выступал на международных соревнованиях. «В начале апреля в Италии в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года предстоит участвовать еще одному воспитаннику клуба „Мори“ Махмадбеку Махмадбекову», — сказал он.
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