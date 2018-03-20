Иркутский дзюдоист Мирзо Шукориев стал серебряным призером Кубка Европы

Иркутский спортсмен, воспитанник спортивного клуба «Мори» Мирзо Шукориев занял второе место на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года, который с 17 по 18 марта проходил в Коимбре в Португалии. Он выступал в весовой категории до 81 кг.

Мирзо Шукориев провел шесть схваток. В пяти из них одержал победу над соперниками из Италии, Швеции, Израиля, Франции, Нидерландов. Одним из самых зрелищных моментов соревнований был «иппон» в первые 15 секунд борьбы с дзюдоистом из Израиля. В финале Мирзо встретился с россиянином Дмитрием Харитоновым , которому уступил и стал серебряным призером турнира. Тренеры иркутского спортсмена — Эргаш и Фотех Махмадбековы.

Как отметил один из тренеров спортсмена Эргаш Махмадбеков, Мирзо впервые выступал на международных соревнованиях. «В начале апреля в Италии в Кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года предстоит участвовать еще одному воспитаннику клуба „Мори“ Махмадбеку Махмадбекову», — сказал он.