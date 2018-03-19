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Сергей Беланов: Не все команды умеют достойно проигрывать
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Сергей Беланов: Не все команды умеют достойно проигрывать 

Российский стадион 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Старший тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов прокомментировал стартовые победы команды на чемпионате мира в Норт Бэе (Канада). Сборная России со скипом Викторией Моисеевой начала групповой турнир с трёх побед, обыграв команды Шотландии (8:4), США (8:5) и Швейцарии (8:4).
"Стартовые игры против команд Шотландии и США были очень похожи. В напряжённой борьбе мы передавливали соперников, но они держались до последнего камня — поэтому для победы необходимо было держать концентрацию все три часа борьбы. Интересный случай произошёл в матче против США. Соперники свой последний камень привезли чуть хуже нашего, но сделали вид, что не видят этого. По правилам, побеждающая команда не имеет право предложить закончить игру, поэтому Виктория Моисеева привезла ещё один камень в центр «дома». Не все команды умеют достойно проигрывать.
В третьей игре со Швейцарией в первых двух эндах очень странно повёл себя лёд — ни мы, ни соперницы не смогли быстро разобраться. В первом энде у нас украли один камень, а во втором энде Фельдшер ошиблась последним камнем и мы взяли сразу пять. После этого игра перешла в техническую фазу, мы просто удерживали до конца добытое преимущество", — приводит слова Беланова пресс-служба Федерации кёрлинга России
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