Столичный модельер стала лучшей на конкурсе

Во вторник, 20 марта, в «Экспоцентре» открылась «Российская неделя текстильной и легкой промышленности — 2018» — ключевое отраслевое мероприятие.

«Неделя легпрома» проводится пятый год подряд. В этот раз она стала еще масштабнее. В шести павильонах одновременно проходят крупные выставки, демонстрирующие новейшее оборудование для легкой промышленности, ткани, фурнитуру, домашний и интерьерный текстиль, обувь и изделия из кожи. В деловой программе участвуют свыше двух тысяч участников из 25 стран.

— За последние годы нам удалось выйти на позитивную динамику, преодолев кризисные явления в экономике, и, несмотря на снижение покупательной способности населения, показать одни из самых высоких темпов роста среди всех обрабатывающих отраслей промышленности, — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов . — По итогам прошлого года лидерами роста по производительности стали синтетические ткани — темп роста составил почти 25 процентов, трикотаж — 14 процентов, обувь — около 12 процентов.

— Имеется сильное объединение работодателей. Это позволит и нарастить экспортный потенциал, и улучшить показатели работы в 2018 году, — уверен он.

В рамках открытия прошла церемония награждения победителей профессионального текстильного конкурса Textile Design Talents. Специальный приз жюри получил Максим Крылов. Третье место досталось Дарине Бирюлиной, второе — Василине Толмачевой, а первое место заняла москвичка София Елисеева. Отучившись четыре года назад на художника-модельера, она занимается иллюстрированием, работает с одним из московских брендов по разработке тканей.

— Для конкурса я создала платок для Ариадны, Офелии и Пенелопы, литературных героинь Гомера и Шекспира, — рассказала 28-летняя София.