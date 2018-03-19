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В Петербурге неизвестные украли медали и ордена скончавшегося ветерана
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В Петербурге неизвестные украли медали и ордена скончавшегося ветерана 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге у пожилого человека украли боевые и трудовые награды, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Трудовые и боевые награды разыскивает 58-летний сын скончавшегося ветерана. По его словам, из квартиры отца пропало более 20 орденов, медалей и почетных знаков. Они принадлежали отцу и деду петербуржца.
Мужчина подозревает сиделок, которые с апреля 2017-го года ухаживали за его отцом. Пропажу родные обнаружили 11 марта. Китель и пиджак с наградами были упакованы в чехлы и висели в шкафу. Однако наград — не было.
Из квартиры пропали награды деда: два ордена Красного Знамени, ордена Нахимова, Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», медаль Жукова, медаль адмирала Кузнецова, «20 лет Победы», почетные знаки ВЛКСМ, КПСС и ДОСААФ.
Исчезли и награды отца: медали «20 лет Победы», «За безупречную службу» трех степеней, «300 лет Российскому флоту», ветерана Вооруженных Сил СССР.
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