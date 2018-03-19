Футболисты зеленоградского «Спутника» сыграли в Подольске

На стадионе «Планета» в Подольске футболисты спортивной школы №112 «Спутник» Зеленограда сыграли против «Витязя» в туре Зимнего первенства.

Из пяти игр «зачетных» команд «Спутника» четыре потерпели поражения, из них три не смогли поразить ворота соперников. Неудача постигла футболистов 2001 (0:1), 2002 (1:2, гол «Спутника» — Евгений Данилов ), 2003 (0:4) и 2004 (0:2) годов рождения. Вничью завершился матч футболистов 2005 г.р. «Спутник» пропустил в 1-м тайме и сравнял счет в начале 2-го. Подольские ворота поразил Тимур Салимов.

Результаты игр «незачетных» возрастов (играли только первые составы):

2006 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 0:1.

2007 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 1:2.

2008 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 1:0.