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Футболисты зеленоградского «Спутника» сыграли в Подольске
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Футболисты зеленоградского «Спутника» сыграли в Подольске 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На стадионе «Планета» в Подольске футболисты спортивной школы №112 «Спутник» Зеленограда сыграли против «Витязя» в туре Зимнего первенства.
Из пяти игр «зачетных» команд «Спутника» четыре потерпели поражения, из них три не смогли поразить ворота соперников. Неудача постигла футболистов 2001 (0:1), 2002 (1:2, гол «Спутника» — Евгений Данилов), 2003 (0:4) и 2004 (0:2) годов рождения. Вничью завершился матч футболистов 2005 г.р. «Спутник» пропустил в 1-м тайме и сравнял счет в начале 2-го. Подольские ворота поразил Тимур Салимов.
Результаты игр «незачетных» возрастов (играли только первые составы):
2006 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 0:1.
2007 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 1:2.
2008 г.р. «Витязь» — «Спутник» — 1:0.
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