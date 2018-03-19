«Орион» выиграл Кубок Зеленограда и сделал «золотой дубль»

В ФОК «Рекорд» при переполненных трибунах состоялся финальный матч Кубка Зеленограда по мини-футболу. В нем встретились победители двух лиг чемпионата Зеленограда — Высшей («Орион») и Первой (ДСЭП №7). Эти же соперники боролись в финале Кубка в 2017-м.

На 3-й минуте голкипер ДСЭП №7 Дмитрий Мачавариани рукой выбросил мяч из своей штрафной в сторону ворот соперника, вратарь «Ориона» Александр Хомяков не очень осмотрительно пошел на перехват и вступил в борьбу двух полевых игроков. Случился рикошет, мяч оказался в сетке — 0:1. Ответный гол «Орион» забил на 6-й минуте. После паса Азамата Гумерова Сергей Демянков вколотил мяч в ближнюю «девятку». Замыкая прострел Антона Горячева, тот же Демянков послал мяч под вратарем, и счет стал 2:1. Третий гол «Ориона» забил Максим Бунтов, который с лету переправил в сетку мяч, летевший мимо створа после удара Юрия Короля.

Во втором тайме еще два игрока «Ориона» сделали «дубли». Первым этого добился Гумеров. Первый гол он забил со штрафного, назначенного за игру рукой голкипера, совершенную за пределами разрешенной для этих действий площади поля. Второй свой мяч Гумеров забил, замкнув прострел Бунтова. Во 2-м тайме футболисты ДСЭП №7 превысили лимит командных фолов, и Артем Клюев реализовал 6-метровый штрафной удар. Александр Кабанов пробил по воротам, Клюев подправил — 7:1. С таким счетом матч и завершился, хотя и ДСЭП №7 на протяжении второго тайма старался уменьшить отставание, и «Орион» не использовал ряд выгодных моментов.

К победе в Высшей лиге «Орион» смог прибавить выигрыш кубкового турнира.

Призеры Чемпионата Зеленограда:

Высшая лига: 1. «Орион». 2. «Алмаз». 3. «Динамо». Лучший бомбардир: Артем Клюев («Орион»).