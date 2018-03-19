Три «золота» юной спортсменки

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Невероятные результаты показала ковровская пловчиха на чемпионате ЦФО. В Обнинске Анастасия Авдеева завоевала аж три золотых медали. Это, несмотря на огромный ажиотаж, на первенство приехали 650 спортсменов из 18 регионов.

Член юниорской сборной команды страны с огромным преимуществом одержала победы в плавание стилем на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Ещё одна представительница 33-региона 14-летняя Елизавета Шилыковская, заняла пятое место в «стометровке» на спине. Обе девушки занимаются у заслуженного тренера России Сергея Федорова

Всего же Владимирскую область на турнире представляли восемь спортсменов. Примечательно, что большая часть пловцов из Коврова.