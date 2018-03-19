Минздрав проверил скорую на соответствие «стандартам доезда» 

Глава министерства здравоохранения Калужской области Константин Баранов 19 марта на рабочем заседании правительства прокомментировал ЧП, которое произошло 10 марта на улице Маршала Жукова в Калуге. Пожилому мужчине стало плохо прямо на улице и он скончался еще до приезда скорой помощи. По словам прохожих, вызвавших «неотложку», машина ехала на вызов около 40 минут. «Время следования бригады после получения вызова — 17 минут и восемь секунд. Мы прослушали запись разговора, выяснили обстоятельства, что мужчине стало плохо. В принципе, они приехали через 26 минут (при нормативе — прим. „Калуги 24“) до 27 минут. Острая сердечная коронарная недостаточность. К сожалению, это бывает… В принципе, стандарт у нас доезда до 20 минут, но если брать время движения бригады, они уложились за 17 минут», — сказал он. Константин Баранов, впрочем, признал, что в «стандарты доезда» скорая помощь укладывается не везде и не всегда. «Но мы над этим работаем», — заверил он губернатора. Следователи пока свое слово не сказали. Напомним, после того, как в социальных сетях появились сообщения об этом случае, Следственное управление СКР по Калужской области начало проверку.