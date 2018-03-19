Джефф Монсон до сих пор не получил паспорт гражданина РФ 

Боец ММА Джефф Монсон, который в ноябре 2015 году подал документы на оформление российского гражданства, до сих пор не получил паспорт гражданина России. Об этом НСН сообщил его друг Николай Каушанский.
О своем желании стать гражданином России американский боец смешанных единоборств заявил еще осенью 2014 года и даже назвал это своей мечтой. Однако, после подачи документов в 2015 году, его мечта так и не осуществилась. Как сообщал сам Монсон в 2016 году, процесс оформления гражданства находился на стадии «без движения».
Американский боец не раз признавался в любви к России, но на выборах президента страны в воскресенье, 18 марта, он не смог принять участие, по словам его друга.
«Джефф Монсон еще по закону не имеет права голосовать. Пока что не получил паспорт. Документы оформляются», — рассказал НСН друг бойца Николай Каушанский.
Интересно отметить, что Монсон уже успел получить гражданство самопровозглашенной Луганской национальной республики осенью 2016 года. Паспорт бойцу вручил лично бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий на концерте в Луганске, посвященном 221-й годовщине основания города.