Джефф Монсон до сих пор не получил паспорт гражданина РФ

Боец ММА Джефф Монсон , который в ноябре 2015 году подал документы на оформление российского гражданства, до сих пор не получил паспорт гражданина России. Об этом НСН сообщил его друг Николай Каушанский.

О своем желании стать гражданином России американский боец смешанных единоборств заявил еще осенью 2014 года и даже назвал это своей мечтой. Однако, после подачи документов в 2015 году, его мечта так и не осуществилась. Как сообщал сам Монсон в 2016 году, процесс оформления гражданства находился на стадии «без движения».

Американский боец не раз признавался в любви к России, но на выборах президента страны в воскресенье, 18 марта, он не смог принять участие, по словам его друга.

«Джефф Монсон еще по закону не имеет права голосовать. Пока что не получил паспорт. Документы оформляются», — рассказал НСН друг бойца Николай Каушанский.