Луисом Энрике интересуется клуб из Ла Лиги 

«Атлетик» из Бильбао заинтересовался услугами известного тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская «Барселона».
Как информирует sport.es, в приглашении 47-летнего специалиста на тренерский мостик своей команды заинтересован лично президент баскского клуба Хосу Уррутия. Двумя другими претендентами на замену нынешнему наставнику «Атлетика» Хосе Анхелю Сиганде называются Эдуардо Бериццо, уволенный в конце прошлого года из «Севильи», и Томас Тухель, летом ушедший из дортмундской «Боруссии».