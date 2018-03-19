Лучшего сварщика УрФО определили в Екатеринбурге

Подведены итоги федерального этапа проекта «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сварщик», который прошел в Екатеринбурге.

Лидером профессионального конкурса стал тюменец, специалист АО «РН-Спецстрой» Иван Савицкий

Конкурс профмастерства состоялся 16 марта в Екатеринбурге. За звание лучших состязались финалисты региональных этапов конкурсов — работники жилищно-коммунальной сферы Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Тюменская область была представлена была представлена двумя участниками: победителем регионального этапа конкурса Иваном Савицким и «серебряным» призером Вячеславом Кайпом. По условиям организаторов на федеральный этап в этом году могли заявиться только два участника от субъекта. Номинацию обучающихся из участников конкурса организаторы исключили.

Конкурс проходил в два этапа, в ходе которых конкурсантам предстояло ответить на теоретические вопросы и показать практическое мастерство в сварке двух контрольных сварных соединений (КСС) листов из углеродистой стали ручной дуговой сваркой покрытыми электродами с основным видом покрытия типа Э50А в вертикальном положении. При выполнении практического задания учитывалось умение читать технологическую карту сварки КСС, способность подобрать и настроить нужный режим сварки, умение правильно произвести подготовку и сборку деталей к сварке, а также качественно сварить шов. Отдельное внимание конкурсное жюри уделяло соблюдению техники безопасности и охраны труда при выполнении сварочных работ.

Набрав наибольшее количество баллов с результатом 76.3 Иван Савицкий стал победителем федерального этапа конкурса. Второе и третье места разделили представители Челябинской и Свердловской областей с результатом 73,2 и 71,8 баллов соответственно. Вячеслав Кайп, сварщик филиала АО «Мостострой 11» территориальной фирмы «Мостоотряд 36» по итогам двух конкурсных заданий набрал 61,8 балла.

Информация предоставлена Департаментом ЖКХ Тюменской области