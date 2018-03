Новые подробности: что сейчас с племянником Элизабет Херли, которого ранили в Лондоне?

8 марта на племянника актрисы Элизабет Херли (52) Майлза (21) напали в центре Лондона: двое неизвестных мужчин выбежали из машины, набросились на юношу, несколько раз ударили его ножом в спину и скрылись в неизвестном направлении. Вместе с Майлзом был его приятель — он тоже пострадал.

все слайды

«Мой 21-летний племянник подвергся жестокому нападению в Лондоне в четверг вечером. Полиция и медицинская служба были на высоте. Спасибо за все ваши сообщения. Это ужасное время для и всей нашей семьи. Полиция ищет свидетелей», — написала тогда Элизабет в Twitter.

My 21 year old nephew was repeatedly stabbed in a brutal attack in London on Thursday night. The police & hospital are being fantastic. Thank you for all your messages. It is an appalling time for him & our family. The police will be appealing for witnesses.

— Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) 10 марта 2018 г.

Сегодня Херли рассказала о состоянии Майлза. «Его рана просто ужасна, ему до сих пор очень больно и он еле двигается, но потихоньку начинает восстанавливаться».

Надеемся, скоро Майлз выздоровеет!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elizabet-herli-o-zakolotom-plemyannike-ego-rana-uzhasna/