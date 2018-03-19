Главные трансферные слухи и инсайды в КХЛ

Кто возглавит «Автомобилист» и где продолжит карьеру Филатов.

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев рассказывает о последних трансферных новостях и инсайдах в мире хоккея. Главные слухи связаны с тренерами. Совсем скоро может быть объявлено о нескольких громких назначениях.

Кудашов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»

В начале апреля состоится совет директоров ХК «Динамо», на котором будет принято решение относительно будущего Владимира Воробьёва на посту главного тренера клуба. Уже сейчас ясно, что специалист, чья работа по итогам нынешнего сезона признана неудовлетворительной, не будет руководить командой в следующем хоккейном году. Скорее всего, Воробьёв покинет систему клуба. Существует вариант, при котором тренер вернётся к привычной для себя должности ассистента.

Главным кандидатом на пост наставника москвичей является Алексей Кудашов, прекрасно знакомый динамовским болельщикам ещё как игрок бело-голубых. Одной из главных задач Кудашова будет кропотливая работа с талантливой и прогрессирующей динамовской молодёжью. Специалист отлично справлялся с этим в «Атланте» и «Локомотиве». Но и за результаты с Кудашова спросят. Тем более что бюджет динамовцев будет увеличен.

Некоторые новосибирские болельщики выражали озабоченность по поводу того, почему контракт с генеральным менеджером «Сибири» до сих пор не продлён. Многие спрашивали, останется ли Кирилл Фастовский в клубе? Спешим их успокоить: Фастовский точно остаётся. В ближайшее время будет официально объявлено о продлении контракта с управленцем, при котором клуб переживал как моменты счастья, так и периоды разочарования.

Но при том бюджете, которым располагают новосибирцы, результаты Фастовского на столь ответственном посту можно признать удовлетворительными. Тревожит лишь одно: «Сибирь» не попала в плей-офф во второй раз подряд. Думается, сам Фастовский сделал для себя определённые выводы. Прежде всего ему нужно признать ошибку с назначением Павла Зубова главным тренером. Куда более сильному и опытному Владимиру Юрзинову , разгребавшему ошибки Зубова, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы затащить сибиряков в восьмёрку на Востоке.

В Илье Воробьёве заинтересованы все Вот уж кто точно не останется без работы, так это Илья Воробьёв . По моей информации, у Воробьёва на руках сразу несколько серьёзных предложений. Сын мэтра отечественного тренерского цеха может сменить Владимира Крикунова на посту главного тренера «Автомобилиста». С финансами в Екатеринбурге всё в порядке, поэтому никаких проблем с комплектованием команды не возникнет.

До сих пор рассматривают кандидатуру Воробьёва в Омске, а прежний президент клуба Владимир Шалаев выходил на специалиста с предложением сразу после увольнения Андрея Скабелки . Более того, предметный интерес к Илье Петровичу проявляют два клуба Западной конференции. Помимо Воробьёва в шорт-листе «Автомобилиста» есть кандидатуры Алексея Кудашова и Петериса Скудры , до сих пор раздумывающего, оставаться ли ему в «Торпедо».

Серьёзно озадачены поиском нового главного тренера в «Адмирале». Олег Леонтьев, исполнявший его обязанности сразу после ухода Андрея Разина , останется главным только в том случае, если руководству «моряков» не удастся договориться с другими кандидатами. Основными претендентами на вакантную должность являются Вячеслав Буцаев Сергей Светлов . Переговоры затягиваются из-за разногласий сторон в денежном вопросе. «Адмирал» предлагает деньги, не соответствующие запросам и амбициям серьёзных тренеров.

Если у партнёра и друга Алексея Бывальцева Олега Ли ещё год контракта с «Амуром» , то соглашение самого Бывальцева заканчивается 30 апреля. Форварда буквально заваливают предложениями. Особую настойчивость проявляют в московском «Динамо» и магнитогорском «Металлурге», чьим воспитанником хоккеист является. С большой долей вероятности Бывальцев покинет Хабаровск, так как «тигры» вряд ли смогут повторить условия, которые будут созданы игроку со стороны топ-клубов. Существует вероятность, при которой вместе с Бывальцевым из «Амура» уйдёт и Ли. Хоккеисты хотят продолжить играть в связке.

Филатов может продолжить карьеру в «Сибири»

Нападающий Никита Филатов точно покинет «Нефтехимик». Контракт хоккеиста с нижнекамцами заканчивается 30 апреля 2018 года и не будет продлён. Основным претендентом на Филатова является «Сибирь», которой нынче руководит Владимир Юрзинов-младший. Юрзинов работал с Филатовым в «Салавате Юлаеве», сумел найти подход к талантливому игроку и не прочь поработать с Никитой в Новосибирске. Сам хоккеист тоже положительно отзывался о совместной работе с Юрзиновым. По моей информации, между игроком и клубом уже существует предварительная договорённость, но официально всё будет объявлено только 1 мая.

Новый президент «Авангарда» Максим Сушинский получил полный карт-бланш от высшего руководства клуба. Сушинский будет подбирать себе помощников, заниматься тренерским вопросом, селекцией и окружать себя теми людями, которыми посчитает нужным. Скорее всего, вслед за Владимиром Шалаевым систему «ястребов» покинет его сын Виктор, занимающий пост генерального менеджера, а также главный тренер Герман Титов . На пост наставника омичей претендуют сразу несколько серьёзных кандидатов, среди которых Илья Воробьёв и Петерис Скудра. Поговаривают, что Шалаев-старший, уходя с должности президента, на взаимовыгодных условиях договорился о том, чтобы его сын продолжил работу в «Авангарде». Только такой расклад может спасти младшего Шалаева от увольнения. Сушинский в его услугах не заинтересован.

Как уже ранее сообщал «Чемпионат», контракт главного тренера Дмитрия Квартальнова с «Локомотивом» продлён ещё на сезон. Официально об этом руководство «железнодорожников» пока не объявляет, так как хочет дождаться окончания плей-офф. Однако все вопросы и детали давно урегулированы. Российский специалист продолжит работу в ярославском клубе на следующий год.