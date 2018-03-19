Банкоматы грабят ноябрян

Шестого марта трое подростков Глеб Касьяненко, Дмитрий Цибиногин и Сергей Осипов зашли в отделение Сбербанка у ТЦ «Райт», чтобы через банкомат пополнить счет телефона.

— Там было два терминала, у одного из них стоял мужчина, похоже, у него карточку «зажевало», а другой просто завис, на нем было написано что-то типа: «Достаньте зажеванную купюру», — рассказывает Глеб Касьяненко. — Мы нажали кнопку сброса, банкомат выдал сначала пять тысяч, а потом еще пачку с шестьюдесятью такими же купюрами. Видимо, кто-то не завершил операцию из-за неисправности терминала. Мы, конечно растерялись сначала, а потом представили себя на месте человека, который откладывал деньги, планировал дорогую покупку, это ж машина целая … Как-то не по себе стало. Позвонили в дежурную часть, приехали полицейские, мы передали им деньги.

— К сожалению, нечасто, но такие случаи бывают — банкоматы выходят из строя, — комментирует начальник полиции ОМВД России по городу Ноябрьск Алексей Черняк . — Как правило, после таких сбоев нам приходится разыскивать похитителей. В данном случае мальчишки молодцы, приняли правильное решение: сразу сообщили о происшествии в правоохранительные органы , деньги были возвращены потерпевшему. За это им огромная благодарность.

— Мне как-то неловко, и осадочек неприятный остался, — продолжает Глеб, — ведь решение мы принимали втроем, а в поле зрения СМИ попал только я.

К слову, благодарность и памятную книгу от правоохранителей тоже получил только Глеб. Особую гордость за него испытывает мама, учитель физики в той же гимназии, где учится сын.

— Я и не сомневалась в порядочности моих детей, у нас их двое, — говорит Валентина Викторовна. — Мы с мужем с детства вкладываем им понимание того, что хорошо, а что плохо. Учителя, если пользуются авторитетом, тоже влияют на убеждения детей. Но все же считаю, что ответственность за воспитание лежит прежде всего на родителях, всё идет из семьи. Дети смотрят, как поступают близкие взрослые, как ведут себя в разных ситуациях, и во всем их копируют.