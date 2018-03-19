В районе Хорошево-Мневники 20 марта проведут лекцию-концерт 

Во вторник, 20 марта, в районе Хорошево-Мневники проведут лекцию-концерт «Рассвет инструментализма: золотой век фортепиано».
— Мероприятие состоится в рамках работы музыкально-литературного клуба «Элегия». В качестве ведущего выступит пианист, музыковед, лауреат международных конкурсов Роман Чистяков, — сообщили организаторы из клуба «Атом».
Начало в 13.30, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2.
Напомним, музыкально-литературный клуб «Элегия» создан на базе клуба «Атом» для творческого развития и общения людей преклонного возраста, а также всех желающих. Мероприятия клуба носят познавательный и эстетический характер. (вт)