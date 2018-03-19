Камалов завоевал бронзу на юниоском Кубке Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Артур Камалов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, который состоялся в Коимбре (Португалия). Спортсмен, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, одержал три победы в четырёх поединках.

Камалов победил Янника Мартинса из Мозамбика, Гильермо Кордеро Родригеса из Испании и Лоренцо Агро Сильвена из Италии (в противостоянии за бронзу).

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте Кубка Европы. На её счету четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.