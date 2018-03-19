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«Спасская башня» принимает заявки на участие в конкурсе почетных караулов
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«Спасская башня» принимает заявки на участие в конкурсе почетных караулов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА 19 мар — РИА Новости. Дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» начинает прием заявок на участие в Межрегиональном конкурсе молодежных почетных караулов.
Конкурс молодежных почетных караулов проводится ежегодно Дирекцией Фестиваля в рамках проекта Спасская башня детям. К участию допускаются почетные караулы, представляющие учебные заведения, военно-патриотические клубы и общественные организации.
Конкурс проводится в два этапа. Отборочный этап представляет собой заочный интернет-конкурс, который пройдет с 1 мая по 1 июня. Для того чтобы стать участником первого этапа необходимо до 15 апреля 2018 года отправить по e-mail: sbdeti@spasstower.ru (c пометкой «Конкурс молодежных почетных караулов „Спасская башня“) заявку на участие и видео конкурсной программы. Отбор коллективов для участия в финале будет осуществлять жюри, в состав которого войдут офицеры Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.
Коллективы-победители первого этапа примут участие в финале конкурса, который пройдет в детском городке на Красной площади с 24 августа по 2 сентября, в рамках XI Международного военно-музыкального фестиваля „Спасская башня“.
Подробнее узнать об условиях участия в конкурсе и скачать бланк заявки можно на официальном сайте Фестиваля „Спасская башня“.
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