«Уэска» — «Спортинг». Прогноз Олега Жукова

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Уэска» — «Спортинг» в 31-м туре испанской Сегунде. Он полагает, что в матче будет показано меньше 5,5 желтых карточек.

Это будет жаркий матч! Оба клуба ведут борьбу зы выход в Примеру, «Уэска» делит 1-е место с «Райо Валлекано» — по 57 очков, а «Спортинг Хихон» находится на 4-м месте, 49 очков. Напомню, что напрямую выходят две команды, а третью путёвку в плей-офф разыграю клубы, занявшие 3-6 места.

Теперь о действующих лицах и исполнителях. Матч судит Давид Перес Паллас. Это самый строгий арбитр Секунды сезона 2017/18, он провёл 15 поединков, показывая в среднем 6,6 ЖК за матч, в 12 встречах тотал 4,5 ЖК был пробит. В 7 последних матчах стабильно показывал минимум 5 ЖК, причём трижды он работал на поединках лидеров турнира — «Райо Валлекано» (9+11 ЖК) и «Уэски» (7 ЖК).

«Уэска» в 30 матчах сезона 22 раза сыграла на тотал больше 4,5 ЖК, причём из 13 последних встреч на тотал меньше 4,5 ЖК сыграно всего две, дома «Уэска» сыграла на тотал больше 4,5 6 раз подряд и 9 раз в 10 последних играх.

«Спортинг Хихон» в целом один из самых корректных клубов Секунды, однако с приближением финиша турнира и они включили бойцовские качества. Из шести последних матчей 5 у команды — на тотал больше 4,5 ЖК.