Снова выборы. С программами выступают молодёжные лидеры коренных народов

Сегодня, 19 марта, в Салехарде проходит отчетно-выборное собрание молодёжной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал — потомкам!».

В зале Ямальского многопрофильного колледжа собрались 50 человек, из них 43 делегата с правом решающего голоса. Их приветствовали президент Ассоциации Эдуард Яунгад и директор департамента по делам КМНС Инна Сотруева

Эдуард Яунгад в комментариях журналистам сообщил, что сейчас Ассоциация поставила задачу активизировать деятельность молодёжи в первичных ячейках в муниципалитетах, отдалённых посёлках, тундре, привлечь её к общественной жизни. По словам президента Ассоциации, есть молодёжные лидеры, которые в итоге смогли проявить себя на различных площадках не только на Ямале, но и за его пределами, и даже за пределами страны.

Вице-президент Ассоциации Сергей Худи пояснил, что отчётно-выборное собрание молодёжного отделения проходит ежегодно: «Ребята выбирают своего лидера, как правило, на год, для того, чтобы многие успели попробовать себя в роли председателя, его заместителя, активиста. Самый интригующий момент, когда ребята выставляют свои кандидатуры. Всем интересно, как они преподнесут себя, чтобы их поддержали, каждый выходит со своей программой. Молодёжному движению Ассоциации уже 17 лет, эта площадка создана для того, чтобы ребята искали себя, проявляли лидерские качества».

Сложность, по словам Сергея Худи, в том, что парни и девушки приезжают учиться в Салехард всего на три года. Первокурсники еще не успели осмотреться, а на третьем курсе студентам уже пора думать о дипломе. Многие продолжают учёбу, в большинстве случаев в Санкт-Петербурге и Тюмени. Там тоже есть молодёжные отделения, и ребята в них вливаются уже готовыми лидерами.

Председатель молодёжного отделения Дмитрий Кельчин, который оставляет этот пост для того, чтобы сосредоточиться на учёбе, рассказал о своих впечатлениях: «Для меня самыми яркими событиями были победы, достижения каждого из моих ребят, активистов, в чём бы они себя не проявляли: культурных, спортивных мероприятиях окружного, всероссийского масштабов, на международных площадках. Я бы ничего не смог сделать без своей команды».

Первым таким событием для Дмитрия Кельчина стал международный форум коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходил в марте 2017 года, куда съехались представители 28 субъектов Федерации, более 600 гостей. Представители молодёжного отделения были там волонтёрами, показав свою организованность, коммуникабельность, дружелюбие. Девушки Ассоциации участвовали в дефиле одежды этнодизайнера с Таймыра, заслужив благодарности. Не раз ямальская молодёжь участвовала в форумах, где проходит защита социальных, экономических, экологических проектов. Например, на форуме «Российский Север» молодёжь Ассоциации из трех призовых мест выиграла первое и второе. Дмитрий Кельчин убеждён, что главные победы ещё впереди.