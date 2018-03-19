Поверить в себя и в мечту: «Тренер» заряжает на победу

Посол чемпионата мира по футболу-2018 и актер Данила Козловский — теперь еще и в режиссерском амплуа. В преддверии турнира он впервые снял фильм. Картина «Тренер» — про футболиста национальной сборной, который в ответственный момент не забивает пенальти. Его спортивная карьера рушится, он становится тренером провинциальной команды и именно с ней снова совершает чудо. До премьеры остался ровно месяц.

"Тренер" — это удивительная история нападающего Премьер-лиги, которому после досадного промаха в решающем матче пришлось уйти из большого футбола. Провинциальный клуб из «подвала» турнирной таблицы 2-й лиги, судейская скамья. Здесь можно было просто отсидеться, а он начал побеждать. Как одному человеку удалось собраться с силами самому, собрать команду и объединить вокруг себя целый город?

"Это кино о человеке, о команде, о городе, которые, вопреки обстоятельствам, тому, что за них кто-то давно уже решил, что они списаны — они с этим, мягко говоря, не согласны", — рассказывает сам Данила Козловский.

Зрители почувствуют себя на футбольном поле во время самых горячих моментов матча, увидят закулисье футбола и, конечно, будут переживать за личную жизнь героев.

Такой сильной, жесткой, независимой обладательницу «Золотого орла» за лучшую женскую роль Ирину Горбачеву в кино еще не видели.

"Женщина остается женщиной в любом случае и так же испытывает какие-то свои личные чувства — возможно, даже и к главному герою", — говорит актриса.

Тренер Юрий Столешников — собирательный персонаж, и команды «Метеор», конечно, не существует, но все события, которые происходят в фильме, имели место в реальной жизни. Большой любитель футбола Данила Козловский сам писал еще и сценарий.

"Собирательный образ — он основан и на истории нашей команды из Ростова, команды «Ростов», которая несколько лет назад билась на равных в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед" , — делится он замыслом картины.

Сюжет фильма — как хороший футбол: напряженный и динамичный, в нем есть и любовь, и драма, он заряжает на победы. Это то, что нам нужно сегодня, чтобы поверить в себя и в свою мечту.