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Скудра: хочу продолжить работу в «Торпедо», выжимаем из команды максимум
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Скудра: хочу продолжить работу в «Торпедо», выжимаем из команды максимум 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: nn.ru
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра заявил о желании продолжить работу в «Торпедо».
«В Нижнем Новгороде я работаю уже пять лет. Мы добились хороших результатов. Отмечу, что в этом году мы заняли пятое место в Западной конференции. Позади остался даже такой топовый клуб, как московское «Динамо». С нашим бюджетом и возможностями мы выжимаем из команды максимум. Увы, у нас нет школы, нет молодых хоккеистов, своих воспитанников. Это самый больной момент для всех нас.
При мне за последние 10 лет был хотя бы один «сборник» в команду до 20 лет — это нападающий Кирилл Ураков, которого мы воспитали. Отдельное спасибо хочу сказать нашим нижегородским болельщикам, мы вместе проделали этот путь. За пять лет в том числе при их огромной поддержке «Торпедо» стало солидным брендом, солидной организацией.
Конечно, я и весь наш тренерский штаб хотели бы продолжить работу на благо «Торпедо» и нижегородского хоккея. У нас нет никакого желания куда-то уходить», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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