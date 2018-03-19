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Команда Курчатовской школы победила в городском турнире по шахматам
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Команда Курчатовской школы победила в городском турнире по шахматам 

Управа района Щукино 58 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В столице подвели итоги городских соревнований по шахматам «Белая ладья». Победу одержала команда Курчатовской школы.
Команду представляли 12-летние Александр Титов, Андрей Ким, Лев Тимофеев и 13-летняя Дарья Бондарева. Они занимаются в шахматной секции в структурном подразделении Курчатовской школы на улице Маршала Василевского.
— Наша школа уже в пятый раз побеждает в этих соревнованиях. Раньше победа давалась легко и с большим отрывом, а в этом году пришлось побороться. В финале против нас выступал серьезный противник — команда школы №444 из Северо-Восточного округа, в составе которой был сильнейший игрок — обладатель звания мастера спорта. В таком юном возрасте это редкость. Наша команда набрала 25 очков из 28 возможных — на три больше, чем команда школы №444, — рассказал тренер команды Вячеслав Борисов.
Теперь шахматисты из Щукина представят Москву на открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья», которые пройдут в июне в Сочи. (вт)
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