Команда Курчатовской школы победила в городском турнире по шахматам

В столице подвели итоги городских соревнований по шахматам «Белая ладья». Победу одержала команда Курчатовской школы.

— Наша школа уже в пятый раз побеждает в этих соревнованиях. Раньше победа давалась легко и с большим отрывом, а в этом году пришлось побороться. В финале против нас выступал серьезный противник — команда школы №444 из Северо-Восточного округа, в составе которой был сильнейший игрок — обладатель звания мастера спорта. В таком юном возрасте это редкость. Наша команда набрала 25 очков из 28 возможных — на три больше, чем команда школы №444, — рассказал тренер команды Вячеслав Борисов

Теперь шахматисты из Щукина представят Москву на открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья», которые пройдут в июне в Сочи. (вт)