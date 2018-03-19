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Новосибирский гонщик проехал ледовую трассу на картинге — ему нет и 5 лет
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Новосибирский гонщик проехал ледовую трассу на картинге — ему нет и 5 лет 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске появился спортсмен, начавший заниматься ледовым картингом в неполных пять лет — мальчик научился преодолевать трассы без сходов и столкновений.
В минувшее воскресенье 4-летний Матвей Ведерников принял участие в гонке на зимнем стадионе СГУПС, который начал осваивать этот вид спорта только в декабре прошлого года, когда его отдали в картинг-клуб «Виктория карт рейсинг» родители Андрей и Юлия Ведерниковы.
«Разговор [с родителями] был такой, что мы начинаем работать с детьми с 5 лет, — рассказал корреспонденту НГС руководитель команды «Виктория карт рейсинг», тренер-преподаватель Александр Трубицын. — Ему было почти 5. Посмотрели, что ребенок достаточно развит умственно и в физическом плане, чтобы можно было начать заниматься. Парень сообразительный: хорошо всё воспринимает. Когда в команде освободилось место, другой ребенок перестал заниматься, в начале февраля мы решили попробовать заниматься с Матвеем на профессиональной спортивной технике и увидели, что у него все хорошо получается. В начале марта он уже участвовал в первой своей гонке на Кубок главы Ордынского района. Он смог проехать все заезды, без сходов, без столкновений».
В своей первой гонке несколько недель назад в Ордынском районе Матвей Ведерников пришёл на финиш последним, но добрался до конца трассы самостоятельно. Воскресная гонка тоже не принесла высоких результатов, но спортсмен некоторое время боролся c гонщиком впереди, отметил Александр Трубицын.
«Папа загорелся идеей, чтобы Матвей занимался картингом, когда ему еще было 2 года, — рассказала мать спортсмена Юлия Ведерникова, — Но тогда было ещё рано. Привели его в клуб в конце 2017 года, третий месяц занимаемся всего, он с удовольствием ходит, а мы очень рады его успехам. Всё это благодаря нашему тренеру, ну и упорству сына несомненно. Во вчерашней гонке мы уже увидели рост, чему очень рады».
До Матвея Ведерникова самым молодым гонщиком в Новосибирске был семилетний мальчик, а самый возрастной участник гонки на ледовых картингах старше 60.
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