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Окон: хотелось бы верить, что «Форс Индия» сможет рассчитывать на очки в Мельбур
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Окон: хотелось бы верить, что «Форс Индия» сможет рассчитывать на очки в Мельбур 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Французский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Эстебан Окон прокомментировал предстоящий Гран-при Австралии.
«Это была долгая зима с двухмесячным тренировочным лагерем в Пиренеях, но я надеюсь, что вся тяжелая работа окупится с началом гонок. Могу честно сказать, что я в лучшей форме в своей жизни. Чувствую, что готов к гонкам. Тесты — это одно, но сейчас мы получим реальное понимание нашей скорости.
Хотелось бы верить, что в Мельбурне мы сможем рассчитывать на очки. Вторая часть тестов в Барселоне была для нас очень продуктивной. Я чувствую себя комфортно за рулём, мы подготовили обновления для Гран-при Австралии и я надеюсь, что команда сможет сделать ещё один шаг вперёд», — сказал Окон.
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