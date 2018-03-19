Окон: хотелось бы верить, что «Форс Индия» сможет рассчитывать на очки в Мельбур

Французский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Эстебан Окон прокомментировал предстоящий Гран-при Австралии.

«Это была долгая зима с двухмесячным тренировочным лагерем в Пиренеях, но я надеюсь, что вся тяжелая работа окупится с началом гонок. Могу честно сказать, что я в лучшей форме в своей жизни. Чувствую, что готов к гонкам. Тесты — это одно, но сейчас мы получим реальное понимание нашей скорости.

Хотелось бы верить, что в Мельбурне мы сможем рассчитывать на очки. Вторая часть тестов в Барселоне была для нас очень продуктивной. Я чувствую себя комфортно за рулём, мы подготовили обновления для Гран-при Австралии и я надеюсь, что команда сможет сделать ещё один шаг вперёд», — сказал Окон.