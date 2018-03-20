Олимпийские чемпионы определят получателей гранта «Заправляем в спорте»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости . Известные российские спортсмены — олимпийские чемпионы вошли в состав Экспертного жюри всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте-2018», учрежденного Спортивным клубом "Лукойл" для спортсменов не старше 15 лет, сообщает пресс-служба СК «Лукойл».

Благотоворительный грант нацелен на поддержку юных спортсменов, занимающимся олимпийскими видами спорта. Соискателем гранта может любой желающий спортсмен не старше 15 лет. Заявки принимаются до 15 апреля, размер индивидуального гранта составит от 100 тысяч рублей и выше.

"Для меня большая честь быть в экспертном жюри в столь представительном составе. Я очень хорошо представляю, как подобные гранты могут помочь молодому спортсмену — ведь в юном возрасте в том же фигурном катании практически все расходы ложатся на плечи родителей. И далеко не все в России имеют возможность их покрывать", — привели в пресс-службе комментарий олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой.