Омичи выиграли 21 медаль на домашнем мемориале Сергея Игнатенко

Более половины весовых категорий на турнире остались за омскими борцами.

В Омске завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса Сергея Игнатенко «Надежды Сибири» среди юношей 2001-2003 г.р. Более 90 спортсменов из Омской и Свердловской областей, а также Республики Казахстан соревновались в 11-ти весовых категориях — 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.

На торжественном открытии побывал сын прославленного борца Александр Игнатенко , который обратился с приветствием к участникам и гостям турнира: «От лица всей нашей семьи и друзей моего отца выражаю слова огромной благодарности за проделанную работу по организации турнира, за соблюдение традиций проведения этого мероприятия и за память. Участникам по традиции хочу пожелать честной чистой борьбы, пусть победит сильнейший!».

Руководитель областной федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха отметил: «Сегодня проходит очередной турнир памяти прекрасного человека, сильнейшего борца Омской области Сергея Игнатенко, на которого можно и нужно равняться подрастающему борцовскому поколению. Он обладал прекрасными человеческими качествами, а как спортсмен — был волевым и очень грамотным, с настоящим борцовским характером. В этом году турнир стал всероссийским, вошел в календарный план Министерства спорта России, что позволяет присваивать норматив кандидата в мастера спорта. Благодаря этому значительно расширится география нашего турнира, что, несомненно, даст дополнительный мощный толчок как для развития самого турнира, так и развития греко-римской борьбы в нашем регионе».

Победителями и призерами соревнований в итоге стал 21 омич. Золотые медали выиграли Виктор Кисель (до 42 кг, ДЮСШ им Ю. А. Крикухи), Заурбек Гандалоев (до 51 кг, Москаленская СШОР), Рустем Етекбаев (до 60 кг, Русско-Полянский), Виктор Филиппов (до 65 кг, Марьяновский), Никита Холкин (до 80 кг) и Андрей Егоров (до 90 кг, оба — СШОР).

Автор красивой победы в весе до 51 кг Заурбек Гандалоев рассказал, как ему удалось выиграть: «Бросок, с помощью которого мне удалось победить в поединке, — нырок с проходом в корпус, я увидел, когда чемпион мира Владислав Мельников боролся на чемпионате России, и в финальной схватке применил к своему сопернику этот прием. Я на тренировке попробовал его сделать и у меня получилось. С тех пор я делаю этот прием».

Что касается победителей в других категориях, то ими стали Никита Старокожко (до 45 кг, Республика Казахстан), Темирлан Тлектес (до 48 кг, Республика Казахстан), Руслан Султанов (до 55 кг, Свердловская область), Муса Адилов (до 71 кг, Свердловская область) и Михаил Беляев (до 110 кг, Свердловская область).

Победитель самой тяжелой категории Михаил Беляев отметил хорошую подготовку уральских атлетов: «Вся наша команда очень серьезно готовилась к этим соревнованиям, мы настраивались, знали, что будут довольно сильные ребята. К счастью, нам повезло, три первых места заняли. Я после болезни буквально два дня потренировался и приехал на соревнования. Конечно, было тяжело, но все же мне удалось победить благодаря приему бросок прогибом. Я доволен своей работой».

Турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта международного класса, многократного чемпиона России Сергея Игнатенко, в котором традиционно участвуют спортсмены 15-17 лет, проводится в Омской области с 1971 года. За свою историю эти представительные состязания дали путевку в большой спорт многим перспективным борцам. Турнир, носивший название «Надежды Сибири», в 1994 году получил имя известного омского борца Сергея Игнатенко, трагически погибшего годом ранее. В статусе мемориала в этом году он проходил в 25-й раз.