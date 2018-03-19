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Мари Дорен Абер: Буду скучать по гонкам, но в то же время чувствую облегчение
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Мари Дорен Абер: Буду скучать по гонкам, но в то же время чувствую облегчение 

Советский спорт 13 часов назад
— Конечно, я буду скучать по гонкам, но в то же время чувствую облегчение, поскольку все закончилось. С каждым годом требования к современным спортсменам повышаются, и мой организм уже не в состоянии соответствовать необходимым нормам для выступления на высшем уровне. Приятно, что я завершаю спортивную карьеру, зная, что у меня все сложилось удачно, — заявила Дорен.
Мари Дорен Абер — пятикратная чемпионка мира и обладательница четырех олимпийских медалей (золото, серебро и две бронзы).
Француженка не приедет в Тюмень на заключительный этап Кубка мира-2017/18.
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