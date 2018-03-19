Цена чемпионства: сколько стоит детский спорт в России

Чемпионский путь юного спортсмена, как правило, длится около 10-15 лет. Количество инвестиций в атлета зависит от амбиций родителей и таланта ребенка. Как правило, на начальном уровне — это примерно год-два, затраты минимальны.

«У нас уходит где-то 4 тысячи в месяц. Надо купить форму, коньки, всю экипировку, шапку, перчатки. Все это можно найти недорогое», — говорит мама фигуристки Нина Нестерова.

Расходы семьи Нестеровых на фигурное катание пока не высокие, так как Кристина занимается не так давно. Но в планах юной фигуристки — попасть в сборную России. На этом этапе подготовки затраты семьи на спорт увеличатся в арифметической прогрессии. Понадобятся дополнительные тренировки, так называемые докатки. Их цена может варьироваться от одной до трех тысяч рублей в час, в зависимости от профессионализма тренера. Потребуется также новая технологичная экипировка. Например, коньки для двойных-тройных прыжков обойдутся от 20 тысяч рублей. Костюм для выступлений будет стоить от 10 тысяч до бесконечности. Также отдельно придется оплачивать сборы и соревнования.

«Летние сборы обойдутся в 35 тысяч рублей. На родителя с ребенком — примерно 10 тысяч», — отмечает руководитель региональной общественной организации «Лига фигурного катания» Вилена Завозина.

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Всерьез расходы спортсмена государство начинает обеспечивать после того, как он перейдет отметку мастер спорта международного класса. Тогда новая форма, питание, сборы, медицинское обслуживание спортсмена ляжет на плечи спортивных федераций. Нои тогда не менее 30% от общих затрат будут оплачивать родители.

Фигурное катание — один из лидеров дорогостоящих видов спорта. В одном ряду с ним стоит большой теннис, картинг и хоккей. Начать играть в теннис в три года стоит 5 тысяч рублей в месяц. Ходить на корт придется два раза в неделю. С семи лет заниматься придется уже четыре раза в неделю за 24 тысячи рублей. Но для достижения успеха нужно работать больше. Час индивидуальных занятий обойдется примерно в три тысячи рублей. Профессиональная ракетка минимум стоит 10 тысяч рублей.

При входе в хоккей самое дорогое — это экипировка. Стоимость комплекта нового оборудования начинается от 20 тысяч рублей. Можно купить и БУ, но стоить это будет не намного меньше. Абонемент в хоккейную секцию стартует с 6 тысяч рублей.

«Клюшка весом ультра-лайт стоит 25 тысяч рублей. Это безумие, но все равно покупают. Коньки БУ можно купить за 5 тысяч. А можно и за 45», — рассказывает спортивный журналист Денис Иевлев

Среди бюджетных и одновременно популярных видов спорта выглядит так: футбол, плавание, легкая атлетика, спортивная гимнастика. Дешевле всего обойдутся те виды спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр.

«Есть акробатика, но туда не так много идет детей. Все чаще родители отправляют ребенка в спорт, чтобы что-то получить. Другие виды спорта не так популярны и прибыльны. Туда можно отправлять с точки зрения экономии», — отмечает спортивный журналист, мастер спорта по акробатике Анна Елисеева

Но главные затраты родителей — это постоянная мотивация. Без нее никакие финансовые вложения не смогут сделать ребенка в будущем чемпионом.

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