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ЦСКА и «Краснодар» могут усилиться Ахметовым этой весной
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ЦСКА и «Краснодар» могут усилиться Ахметовым этой весной 

Чемпионат.com 13 часов назад
По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику Ильзату Ахметову, который провёл первую часть сезона в «Рубине».
Казанцы пытались убедить Ахметова переподписать контракт, чтобы иметь возможность сменить юридический статус клуба, но стороны не смогли договориться. Несмотря на то что соглашение с игроком не было заключено, МАУ «ФК «Рубин» на днях был официально заменён на ООО «ФК „Рубин“, который включён в состав участников Премьер-Лиги и молодёжного первенства России.
Ильзат близок к тому, чтобы получить статус свободного агента. Тогда у него будет возможность перейти в другую команду по ходу сезона, как это недавно сделал экс-нападающий „Рубина“ Максим Канунников, подписавший контракт со „СКА-Хабаровск“.
В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Бишкека, у которого есть российский паспорт, забил 8 голов в 12 матчах молодёжного первенства. В последний раз он выходил на поле 10 марта, когда основная команда казанцев обыграла „Тосно“ (1:0) в РФПЛ.
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