ЦСКА и «Краснодар» могут усилиться Ахметовым этой весной

По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику Ильзату Ахметову , который провёл первую часть сезона в «Рубине».

Казанцы пытались убедить Ахметова переподписать контракт, чтобы иметь возможность сменить юридический статус клуба, но стороны не смогли договориться. Несмотря на то что соглашение с игроком не было заключено, МАУ « ФК «Рубин» на днях был официально заменён на ООО «ФК „Рубин“, который включён в состав участников Премьер-Лиги и молодёжного первенства России.

Ильзат близок к тому, чтобы получить статус свободного агента. Тогда у него будет возможность перейти в другую команду по ходу сезона, как это недавно сделал экс-нападающий „Рубина“ Максим Канунников , подписавший контракт со „СКА-Хабаровск“.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Бишкека, у которого есть российский паспорт, забил 8 голов в 12 матчах молодёжного первенства. В последний раз он выходил на поле 10 марта, когда основная команда казанцев обыграла „Тосно“ (1:0) в РФПЛ.