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Определились первые участники Кубка России по FIFA 18
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Определились первые участники Кубка России по FIFA 18 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Состоялся первый онлайн-отборочный турнир Кубка России по FIFA 18. Первые путевки в гранд-финал получили Максим «leshamad» Балтачев (Москва), Кирилл «Aruhito73» Ординарцев (Ульяновск), Павел «JohnnyGrime» Пурювкин (Зеленоград) и Михаил «Torres» Запорожец (Пенза). Матчи проходят в режиме Ultimate Team.
Как отмечает федерация компьютерного спорта, только Балтачев еще не добивался значительных успехов на российской киберфутбольной арене, остальные — были участниками гранд-финала Чемпионата России, который прошел в декабре 2017 года.
Напомним, гранд-финал Кубка России с призовым фондом 1 миллион рублей пройдет 12 — 13 мая в Yota Arena. Участие в нем примут 64 сильнейших киберфутболиста страны.
1 миллион рублей разыграют на Кубке России по FIFA 18
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