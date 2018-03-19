На карнавале в «Розе Хутор» хотят побить рекорд Гиннеса по массовому спуску

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости . Организаторы высокогорного фестиваля BoogelWoogel, который пройдет с 28 марта по 1 апреля в «Розе Хутор», планируют побить рекорд 2016 года по массовому списку в купальниках, сообщается на официальном сайте курорта.

Два года назад представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали на склоне «Розы Хутор» спуск 1008 лыжников и сноубордистов в пляжной одежде. Для того, чтобы превзойти это достижение, необходимо участие не менее 1058 райдеров.

"В прошлом году в спуске участвовало около 1200 человек. Этого достаточно, чтобы побить рекорд 2016 года. Однако организаторы предъявляют очень жесткие требования по видеофиксации рекорда, по подготовке отчетности, просят еще больше видео, чем мы отправили. Официально рекорд еще находится на стадии регистрации, но мы уже понимаем, что его отложили. Нас это не останавливает, мы проведем третий спуск в купальниках", — рассказал один из организаторов карнавала Никита Гирин.

На сайте уже подтвердили участие около трех тысяч человек.

Также на BoogelWoogel пройдут карнавальный спуск и прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн. Для того, чтобы принять участие в этих соревнованиях, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.

На фестивале, который позиционируется как Олимпиада чудачеств, будут работать пятнадцать площадок, где пройдут состязания по пляжному волейболу на снегу, битва подушками, соревнования по скалолазанию, гигантский боулинг.