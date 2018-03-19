Валерий Белов: Мы оказались неготовы к отъезду наших прошлогодних лидеров

— Давайте вернемся к прошедшему чемпионату. Какую оценку поставите за него и себе и команде? — Тут все просто. Задача не выполнена, значит — неудовлетворительно. В прошлом сезоне мы финишировали седьмыми в конференции и были, конечно мысли о том, что на этот раз удастся шагнуть и подальше, побороться в первом раунде… Но, к сожалению, не получилось.