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Валерий Белов: Мы оказались неготовы к отъезду наших прошлогодних лидеров
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Валерий Белов: Мы оказались неготовы к отъезду наших прошлогодних лидеров 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
— Давайте вернемся к прошедшему чемпионату. Какую оценку поставите за него и себе и команде? — Тут все просто. Задача не выполнена, значит — неудовлетворительно. В прошлом сезоне мы финишировали седьмыми в конференции и были, конечно мысли о том, что на этот раз удастся шагнуть и подальше, побороться в первом раунде… Но, к сожалению, не получилось.
— Короткой фразой — почему? — Короткой не получится, потому что причин несколько. Главная, как я уже говорил, — отъезд наших прошлогодних лидеров. К этому мы оказались не готовы. Четыре человека: Миро Аалтонен, Марио Кемпе, Харри Сятери и Якуб Ержабек отправились в НХЛ. Это те люди, которые определяли нашу игру. Да, ротация сегодня — обычное явление. Теряют команды и большее количество игроков. Но, повторюсь, в нашем случае это были игроки ключевые. И это стало проблемой. Времени для того, чтобы найти им полноценную замену, было мало.
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