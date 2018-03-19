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Воронежцы установили рекорд на чемпионате по выразительному чтению
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Воронежцы установили рекорд на чемпионате по выразительному чтению 

Вести Воронеж 12 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Чемпионат «Открой рот» прошёл среди 120 городов страны. Воронежцы, оказывается, любят читать вслух — в минувшие выходные они установили рекорд по количеству участников в чемпионате по выразительному чтению «Открой рот» среди 120 городов страны. Более 50 человек осмелились выйти к микрофону и прочесть несколько строк без подготовки. В прошлом сезоне на это решились всего 8 воронежцев. Оценивали технику и артистизм участников актёры театра драмы имени Кольцова. Именно им предстояло решить, кто в итоге будет представлять наш город на следующем этапе в Ростове-на-Дону. Как оказалось, смелости воронежцам не занимать — все участники выходили на сцену уверенно.
Однако даже знакомые всем строчки из их уст порой звучали совершенно неузнаваемо, а некоторые чтецы и вовсе заставили жюри плакать, правда, от смеха: — По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух… Зато на общем фоне было легко отличить тех, кто своей речи уделяет много внимания — ведущие мероприятий, актёры и филологи предсказуемо набирали максимальное количество баллов. Признаются, для них участие в таких конкурсах — развлечение.
— Меня в своё время работе с микрофоном, дикции научил КВН. То есть, я в студенческие годы играл в КВН, и именно оттуда у меня пришло это умение. Что касается волнения, я пришёл к выводу, что с волнением не надо бороться, его нужно принимать, потому что волнение — это инструмент, который позволяет тебе настроиться, мобилизовать свои силы, чтобы выступить максимально круто, — рассказал участник чемпионата Евгений Кузьмин.
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