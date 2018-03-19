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Гюндоган: «Гвардиола не имеет себе равных»
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Гюндоган: «Гвардиола не имеет себе равных» 

Евро-футбол.Ру 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган счастлив работать под руководством Хосепа Гвардиолы.
"Сезон складывается хорошо как для команды, так и для меня лично. Я не могу быть счастливее.
Гвардиола обладает феноменальным тактическим даром. Он не имеет себе равных во всём мире. Когда мы выходим на поле, то видим, что тактика Хосепа срабатывает.
Наше с Гвардиолой видение футбола очень похоже. Он играл на той же позиции, где я играю сейчас. Хосеп тоже является большим фанатом полузащитников", — сказал Гюндоган в интервью RTL.
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