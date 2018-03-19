Гюндоган: «Гвардиола не имеет себе равных»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган счастлив работать под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Сезон складывается хорошо как для команды, так и для меня лично. Я не могу быть счастливее.

Гвардиола обладает феноменальным тактическим даром. Он не имеет себе равных во всём мире. Когда мы выходим на поле, то видим, что тактика Хосепа срабатывает.