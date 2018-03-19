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Самарские кикбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России
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Самарские кикбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России 

Волга Ньюс 12 часов назад
В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ. Спортсмены Самарской области завоевали 30 медалей, из них 13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых, сообщает министерство спорта Самарской области.
Золото:Айсов Рафаэль в двух разделах, Ермалаев Михаил, Чернышов Андрей, Ушкаленко Тая, Родимов Вячеслав, Конопатова Алена, Макаров Никита, Приезжева Виктория, Шумилов Алексей, Меженин Данила в двух разделах, Айсова Алина, Абысов Артем. Серебро:Гнускина Полина, Белов Павел, Захаров Никита, Федорова Алина, Перфилов Егор, Бочкарев Дмитрий, Айсова Алина, Корнеева Варвара, Чертыковцев Дмитрий, Абысов Артем Бронза: Климов Степан, Гарбузов Максим, Миронов Егор, Петров Данила, Макаров Никита, Бочкарев Дмитрий, Корнеева Варвара, Чертыковцев Дмитрий.
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