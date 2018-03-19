Бразильских звезд «Шахтёра» в Москве кормит старый друг

До товарищеского матча сборных России и Бразилии в «Лужниках» остаются считанные дни. Спарринг-соперники хозяев предстоящего Чемпионата мира-2018 уже в Москве. Часть бразильской команды, среди игроков которой фигурируют и воспитанники донецкого «Шахтёра» Фернандиньо (ныне играет в «Манчестер Сити»), Виллиан («Челси») и Дуглас Коста («Ювентус»), прибыли 18-19 марта.

Действующие исполнители команды «горняков» Тайсон и Фред ожидались чуть позже. Впрочем, когда готовился этот материал, вполне вероятно, что они уже присоединились к своим товарищам. Во всяком случае, есть информация, что в ближайшее время контингент бразильских звезд, отряженных для матчей с Россией и Германией, полностью соберется в Москве. Это как раз тот случай, когда в составе самой популярной сборной планеты одновременно будет находиться пять исполнителей с донецкой строчкой в биографии.

Фред ШахтерРоссия встретила бразильцев суровой, далеко не весенней погодой. Дуглас Коста, которого снегом, в принципе, не очень-то удивишь, в Донецке он его видел довольно, тем не менее испытал сильные эмоции. На свое странице в одной из социальных сетей он разместил эффектный вид сверху — из самолета, когда тот заходил на посадку в Москве — суровый снежный пейзаж. Собственно, примерно так Россию и представляют многие иностранцы, так что, все в рамках стереотипов.

Пятерка бразильцев, каждый из которых имеет в коллекции сколько-то медалей чемпиона Украины, разместились в одном из самых помпезных отелей Москвы. Забавно, что называется он «Украина». Точнее, это знаменитое здание, одна из знаменитых сталинских высоток 50-х годов, такое название носило изначально. Кстати, есть версия, что в честь второй среди равных советских республик, гостиницу назвали, желая сделать приятное Никите Хрущеву, который, свою творческую биографию начинал в Юзовке (так изначально назывался Донецк). В 2010 году «Украина» прошла через серьезную реконструкцию и гармонично вплелась во всемирную сеть «Рэдиссон».

От сталинского ампира остался простор, архитектурное великолепие и советская символика в декоре. Современные инвесторы и управлецы привнесли в отель комфорт, рафинированный уют и разнообразие услуг. Разумеется, и безопасность для постояльцев тут далеко не на последнем месте.

Но в случае с нынешними постояльцами последний аспект многократно умножен. Охраняют сборную Бразилии не хуже наследных принцев или поп-звезд мирового масштаба. Кроме собственно гостиничных секьюрити, задействованы крепкие и не самые улыбчивые парни из российской службы охраны, их британские коллеги и бразильские специалисты, традиционно сопровождающие национальную команду.

В общем, любителям автографов и снимков со знаменитостями придется очень исхитриться, чтобы прорваться к футбольным кумирам. Это, можно сказать, нереально.

Тайсон Шахтер

Зато нет сомнений, что проведать земляков по старинной бразильской традиции должны экс-игроки «Шахтёра» Луис Адриано и Фернандо, ныне выступающие в московском «Спартаке» . Журналисты, посетившие тренировку сборной России в Химках, пообщались с Романом Зобниным . Спартаковец и игрок национальной команды высоко оценил способности своего одноклубника Луиса Адриано. Сказал, что тот не помешал бы ни сборной Бразилии, ни сборной России.

А когда-то, помнится, в футбольных кругах витали дерзкие мысли, не пригласить ли его в сборную Украины? И тогда уже блюдущая чистоту рядов украинской нации публика негативно воспринимала идею, мол, нечего этому типажу делать в главной команде страны. Свои-де кадры растить следует. Недавно прошел процедуру натурализации и был инициирован в сборной Украины бразилец Марлос из «Шахтёра». Надо думать, дефицит доморощенных виртуозов мяча на Украине все еще достаточно острый.

И еще важный момент. О еде! В чем не может быть никаких сомнений, так это в том, что сборная Бразилии, пребывая в московской «Украине», станет кушать изысканно и полезно для здоровья. Те же парни, которые прошли через «Шахтёр», считай, вовсе вернутся в свое приятное донецкое прошлое.

В обозначенном отеле главным шеф-поваром, направляющим в нужное русло работу двух десятков ресторанов с разнообразными кулинарным направлениями, от иранского до латиноамериканского, уже многие годы трудится аргентинец Мартин Репетто. В свое время этот выдающийся кулинар международного класса руководил кухней лучшего отеля довоенной Украины «Донбасс Палас». Кроме всего прочего, он готовил и размашистые банкеты по случаю громких побед «горняков». Был же период в биографии Мартина Репетто, когда он отвечал за питание футболистов «Шахтёра» и лично сопровождал команду в выездных матчах. Не только за кордон, в Кривой Рог или Запорожье тоже.

Причудливо тасуется карта истории, сегодня маршруты всех этих ребят пересеклись под одной крышей, причем, московской.