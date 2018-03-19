Доктор — о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, получившего травму головы

Разбор состояния великого Михаэля . Грустно. Но объективно.

Чуть более шести лет назад, 18 марта 2012 года, Михаэль Шумахер начал свой последний сезон в качестве боевого пилота Формулы-1. На фоне этой даты агентство AP попробовало разобраться, каково нынешнее состояние здоровья семикратного чемпиона мира, получившего серьёзнейшую травму головы в конце декабря 2013 года во время катания на лыжах. Семья и менеджмент Михаэля долгое время не информировали о положении дел, и в такой ситуации AP обратилось за комментарием к авторитетному британскому нейрохирургу Колину Шиффу, который не раз помогал пациентам со схожими травмами.

Что сейчас со здоровьем Михаэля?

«Исходя из имеющейся информации и природы его травмы, можно предположить, что он понёс безвозвратное и очень серьёзное повреждение мозга. Вследствие этого его мозг не функционирует так, как у обычного человека. Чем больше времени проходит после травмы, тем менее вероятно, что произойдут какие-то улучшения. Уже почти точно его состояние не поменяется по сравнению с нынешним».

Какие есть шансы на восстановление?

«На полноценное — абсолютно никаких. Об этом говорят и статистика, и неврология. Наконец, после травмы прошло уже так много времени. Он потерял мышечный тонус — даже если бы он открыл глаза и начал говорить, то была бы потеря памяти, это сказывалось бы на поведении, на когнитивных функциях. Он уже не был бы прежним человеком.

Если говорить о частичном восстановлении, то таковым можно было бы считать даже малейший прогресс. Вопрос, может ли этот прогресс дойти до состояния, когда он стал бы способен выражать свои желания, говорить «да» или «нет», произносить слова из двух слогов, пользоваться пультом от телевизора… Благодаря различной электронике можно творить настоящие чудеса, сочетая её с движениями глаз и рта.

Иногда бывает, что человек, которого называют «глубоко ограниченным неврологически», то есть по сути парализованный, продолжает контролировать свою интеллектуальную деятельность. В таком случае есть способы для общения с подобными людьми. Но если бы такое было с Михаэлем Шумахером, я полагаю, мы бы уже знали об этом. Так что я не верю, что у него такая ситуация. Почти наверняка он не может выражать себя в общении. Возможно, он может о чём-то сигнализировать, либо находящимся рядом может быть понятно, что ему что-то не нравится. Возможно, он рад, когда видит своих детей или слышит музыку, которую всегда любил, или когда гладят его руку».

Как долго может длиться такое лечение?

«В американской системе здравоохранения мы не имеем возможности максимально долго продолжать медицинскую помощь в первоклассных больницах. Полагаю, у семьи Михаэля Шумахера есть возможность обеспечить его подобным лечением. Поэтому для него будущее более протяжённое, но это никак не скажется на качестве этого будущего.

Слухи, что еженедельные затраты на лечение могут достигать 200 тысяч евро, по моему мнению, являются перебором. У него могли бы быть нянечка, терапевт, посещающий доктор. Также могла бы потребоваться пара дополнительных человек для каких-либо физических действий — например когда его надо куда-то перенести. Но и это не доведёт сумму до 150 или 200 тысяч евро».

Что говорят официальные представители Шумахера?

Менеджер Михаэля Сабине Кем: «Семья благодарна за сочувствие со стороны болельщиков. Но люди понимают, что информация о его здоровье не будет публично распространяться».