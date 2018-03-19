Определились участники чемпионата России по ММА 2018 от Северо-Западного федерального округа 

Спортсмены представляли Новгородскую, Калининградскую, Мурманскую, Ленинградскую, Вологодскую, Псковскую, а также Ненецкий автономный округ, республику Карелия и республику Коми.
"Золото", а также право участвовать в чемпионате России, который пройдет в мае в Челябинске, завоевали:
до 56,7 кг: Поморцев Петр (Калининградская обл) до 61,2 кг: Мамаев Ринат (Вологодская обл) до 65,8 кг: Айдимиров Марат (Ленинградская обл) до 70,3 кг: Магомедзагиев Руслан (Мурманская обл) до 77,1 кг: Магомедов Магомед (Новгородская обл) до 84 кг: Ибрагимов Гасан (Ленингадская обл) до 93 кг: Пахродинов Гетинав (Ленинградская обл) свыше 93 кг: Ахмедов Гасангусейн (Ленинградская обл) В командном зачете «золото» досталось Ленинградской области, «серебро» — Калининградской области, «бронза» — команде Мурманской области. Вице-президент Союза ММА России Татьяна Щетинина прокомментировала итоги соревнований: «Спасибо Мурманской федерация ММА, которая приложила большие усилия по организации настоящего праздника спорта для всех любителей смешанного боевого единоборства. Порадовало, что на чемпионат приехали спортсмены практически со всего округа. Команды разные, но всех объединяет очень серьезный настрой на победу. Каждый поединок — это борьба характеров, как у взрослых бойцов, так и среди молодежи. Особо отмечу тройку лидеров: Ленинградскую, Калининградскую и Мурманская область, их спортсмены выделялись физической и технической подготовкой. Желаю всем участникам и дальше проявить бойцовский характер, а обладателям „золота“ — показать блестящий результат на национальном чемпионате и первенстве. Вы получили шанс войти в сборную страны, защищать флаг России на чемпионате и первенстве мира!»