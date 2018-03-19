Определились участники чемпионата России по ММА 2018 от Северо-Западного федерального округа

Спортсмены представляли Новгородскую, Калининградскую, Мурманскую, Ленинградскую, Вологодскую, Псковскую, а также Ненецкий автономный округ, республику Карелия и республику Коми.

"Золото", а также право участвовать в чемпионате России, который пройдет в мае в Челябинске, завоевали: