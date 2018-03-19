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Лидерами Всероссийской спартакиады спортшкол стали керлингисты из ЮВАО
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Лидерами Всероссийской спартакиады спортшкол стали керлингисты из ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 12 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Уверенную победу во II Всероссийской спартакиаде спортивных школ по керлингу в этом году одержали воспитанники СДЮШОР «Москвич» из Текстильщиков.
Лидерами соревнований стали Екатерина Булгакова, Яна Васильева, Ангелина Левченко, Екатерина Прыткова, Виктория Филиппова.
— В соревнованиях принимали участие команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Челябинской, Самарской, Калининградской областей, а также Краснодарского и Красноярского края и республики Башкортостан, — рассказали в спортивной школе.
При этом команда юношей в составе Александра Бурдакова, Александра Гапанчука, Андрея Ильина, Никиты Кузнецова, Рамиля Янбукова заняла третье место на соревнованиях.
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