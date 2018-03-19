Украинский комментатор предрек большинству россиян провал в тесте на интеллект

Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук , комментируя выступление биатлониста сборной России Максима Цветкова , заявил, что 86 процентов россиян провалят тест на уровень интеллекта. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «UA:Перший».

«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», — заявил Столярчук.

В тот же день Цветков принял участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Он стал на своем этапе вторым. Россияне удерживали эту позицию до последнего этапа, однако Антон Шипулин пропустил вперед представителя Норвегии и финишировал третьим.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта.