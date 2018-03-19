Ещё
Украинский комментатор предрек большинству россиян провал в тесте на интеллект
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский комментатор предрек большинству россиян провал в тесте на интеллект 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук, комментируя выступление биатлониста сборной России Максима Цветкова, заявил, что 86 процентов россиян провалят тест на уровень интеллекта. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «UA:Перший».
«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», — заявил Столярчук.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.
В тот же день Цветков принял участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Он стал на своем этапе вторым. Россияне удерживали эту позицию до последнего этапа, однако Антон Шипулин пропустил вперед представителя Норвегии и финишировал третьим.
Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение