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В борьбе за пост мэра Воронежа остались два кандидата
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В борьбе за пост мэра Воронежа остались два кандидата 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Воронеже прошел первый этап конкурса на выборы мэра.
Комиссия пропустила во второй тур двух кандидатов из пяти: временно исполняющего обязанности мэра Вадима Кстенина и главу Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области Руслана Кочетова. Теперь им предстоит представить свои программы по развитию города депутатам городской Думы.
В первом туре комиссия из 10 человек оценивала также директора региональной «Добровольной пожарной охраны Российского союза спасателей» Олег Данилов, водитель Евгений Макушин и безработный Александр Татаринов.
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