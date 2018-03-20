В борьбе за пост мэра Воронежа остались два кандидата 

В Воронеже прошел первый этап конкурса на выборы мэра.
Комиссия пропустила во второй тур двух кандидатов из пяти: временно исполняющего обязанности мэра Вадима Кстенина и главу Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области Руслана Кочетова. Теперь им предстоит представить свои программы по развитию города депутатам городской Думы.
В первом туре комиссия из 10 человек оценивала также директора региональной «Добровольной пожарной охраны Российского союза спасателей» Олег Данилов, водитель Евгений Макушин и безработный Александр Татаринов.