В борьбе за пост мэра Воронежа остались два кандидата

В Воронеже прошел первый этап конкурса на выборы мэра. Комиссия пропустила во второй тур двух кандидатов из пяти: временно исполняющего обязанности мэра Вадима Кстенина и главу Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области Руслана Кочетова. Теперь им предстоит представить свои программы по развитию города депутатам городской Думы В первом туре комиссия из 10 человек оценивала также директора региональной «Добровольной пожарной охраны Российского союза спасателей» Олег Данилов , водитель Евгений Макушин и безработный Александр Татаринов