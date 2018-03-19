Кого выбрала роскошная Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, кого из кандидатов поддержала на выборах президента России. По ее словам, голос она отдала за того человека, благодаря которому изменилось отношение к спорту и нашим атлетам.

Пришедшая на избирательный участок Алина выглядел, как всегда, роскошно: скромная элегантность в сочетании с безупречным вкусом. Кабаева была одета в длинное серое приталенное пальто, отороченное на рукавах коричневым мехом и алую водолазку.