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Кого выбрала роскошная Алина Кабаева
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Кого выбрала роскошная Алина Кабаева 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, кого из кандидатов поддержала на выборах президента России. По ее словам, голос она отдала за того человека, благодаря которому изменилось отношение к спорту и нашим атлетам.
Пришедшая на избирательный участок Алина выглядел, как всегда, роскошно: скромная элегантность в сочетании с безупречным вкусом. Кабаева была одета в длинное серое приталенное пальто, отороченное на рукавах коричневым мехом и алую водолазку.
"Я была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия» — и мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я и голосовала", — цитирует спортсменку РЕН ТВ. Она добавила, что ее выбор был связан и с тем, что благодаря действиям кандидата, за которого Кабаева отдала свой голос, наша страна достигла в спорте значительных результатов.
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