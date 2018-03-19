Украинский комментатор предрек россиянам провал в тесте на интеллект

Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук во время выступления биатлониста сборной России Максима Цветкова заявил, что большинство россиян не обладают высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

"Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят", — сказал Столярчук.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени.