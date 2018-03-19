Велогонщик Ходег выиграл первый этап «Вуэльты Каталонии»

Победителем стартового этапа многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии» стал колумбиец Альваро Хосе Ходег из команды Quick-Step Floors, второе и третье места этапа заняли гонщики команды Bora-Hansgrohe ирландец Сэм Беннетт и австралиец Джей Маккарти, финишировавшие со временем лидера.

Лучший результат из россиян показал Сергей Чернецкий из «Астаны», завершивший этап 52-м.

Второй этап многодневки Матаро — Валас протяжённостью в 175,6 км пройдёт 20 марта, а вся многодневка завершится 25 марта.

Велоспорт. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии» 1-й этап. 152,3 км. Калелья, Испания

1. Альваро Хосе Ходег (Колумбия, Quick-Step Floors) — 3:39.31 2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe) — то же время 3. Джей Маккарти (Австралия, BORA — hansgrohe)… 52. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)… 128. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin)