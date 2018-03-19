Ещё
Велогонщик Ходег выиграл первый этап «Вуэльты Каталонии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велогонщик Ходег выиграл первый этап «Вуэльты Каталонии» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Победителем стартового этапа многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии» стал колумбиец Альваро Хосе Ходег из команды Quick-Step Floors, второе и третье места этапа заняли гонщики команды Bora-Hansgrohe ирландец Сэм Беннетт и австралиец Джей Маккарти, финишировавшие со временем лидера.
Лучший результат из россиян показал Сергей Чернецкий из «Астаны», завершивший этап 52-м.
Второй этап многодневки Матаро — Валас протяжённостью в 175,6 км пройдёт 20 марта, а вся многодневка завершится 25 марта.
Велоспорт. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии» 1-й этап. 152,3 км. Калелья, Испания
1. Альваро Хосе Ходег (Колумбия, Quick-Step Floors) — 3:39.31 2. Сэм Беннетт (Ирландия, BORA — hansgrohe) — то же время 3. Джей Маккарти (Австралия, BORA — hansgrohe)… 52. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)… 128. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin)
Чемпионат.com: последние новости
«Монреаль» не смог отличиться во встрече с «Флоридой» «Лос-Анджелес» в овертайме одолел «Миннесоту» «Ливерпуль» нацелился на Ндиди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение