Винченцо Монтелла: Я мечтаю возглавить сборную Италии

— Работа в сборной Италии стала бы для меня исполнением мечты. Когда это случится — если это случится, возможно, однажды это и станет реальностью, я буду доволен. Но на данный момент это далекая перспектива.

Луиджи Ди Бьяджо: Буффон вернулся, чтобы объединить сборную Италии

Я очень счастлив в «Севилье». У меня есть еще год по действующему контракту с клубом, и я хотел бы продолжать здесь работать, — заявил Монтелла в интервью RAI Radio.

Отметим, что на данный момент у сборной Италии нет главного тренера, а его обязанности временно исполняет Луиджи Ди Бьяджо.