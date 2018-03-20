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Винченцо Монтелла: Я мечтаю возглавить сборную Италии
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Винченцо Монтелла: Я мечтаю возглавить сборную Италии 

Советский спорт 58 минут назад
— Работа в сборной Италии стала бы для меня исполнением мечты. Когда это случится — если это случится, возможно, однажды это и станет реальностью, я буду доволен. Но на данный момент это далекая перспектива.
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Я очень счастлив в «Севилье». У меня есть еще год по действующему контракту с клубом, и я хотел бы продолжать здесь работать, — заявил Монтелла в интервью RAI Radio.
Отметим, что на данный момент у сборной Италии нет главного тренера, а его обязанности временно исполняет Луиджи Ди Бьяджо.
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